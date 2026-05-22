        Samsun Haberleri Samsun Müzesinde minikler deneysel kazı yaptı

        Samsun Müzesinde, Müzeler Haftası kapsamında çocuklara yönelik kazı deneyim atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından 2026 yılı için belirlenen "Müzeler bölünmüş bir dünyayı birleştiriyor" teması doğrultusunda Samsun Müzesinde sergi, konser ve atölye etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda 5-8 yaş arası çocuklara yönelik kazı deneyim atölyesinde minikler, arkeolog ve sanat tarihçileri eşliğinde deneysel kazı yaptı.

        Samsun Müzesi uzmanlarından sanat tarihçisi Rafet Karaçal, etkinlikle çocuklara arkeolojiyi tanıtmayı ve kültürel miras bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Çocukların geleceğin kültür mirası koruyucuları olduğunu belirten Karaçal, "Kazı deneyim atölyesinde çocuklara arkeolojiyi tanıtmayı ve onlardaki merak duygusunu bilinçli bir bilgi arayışına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Etkinliği 5-6 yaş grubunda iki ayrı grupla gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Karaçal, çocukların kazı sürecini uygulamalı olarak öğrendiğini ifade ederek, "Çocuklar arkeolog ve sanat tarihçileri eşliğinde kazı yaparak eserlerin toprak altından müzeye varan yolculuğuna tanıklık ediyor. Bu deneyim sırasında hem eğleniyor hem öğreniyorlar." diye konuştu.

        Etkinlik sonunda çocuklara rozet ve kitap hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

