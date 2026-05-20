        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun polisi derede mahsur kalan yunusu kurtardı

        Samsun polisi derede mahsur kalan yunusu kurtardı

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, derede mahsur kalan yunusu kurtardı.

        Giriş: 20.05.2026 - 11:35 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kürtün Deresi'nde bir yunus balığının olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, dere içindeki yunusu kurtarmak için çalışma başlattı.

        Görevli 2 dalgıç polis tarafından bota alınan yunus, açık denize ulaştırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

