Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Rize yöresine ait gösterisiyle başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan derneğin başkanı Sultan Murat Şahsi, Samsun'da daha güzel hizmetler yapabilecekleri bir yapıya kavuştuklarını söyledi.



Rize'nin mertlik, dürüstlük ve çalışkanlık anlamına geldiğini belirten Şahsi, "Samsun ise Karadeniz'in kalbi, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin şehri demek. Bu iki kadim değerin bir yuva altında buluşturmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz." dedi.



AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı ile İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da konuşma yaparak katılımcıları selamladı.



Konuşmaların ardından Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışı yapıldı.



Açılışa, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen ile bazı kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

