Samsun Sıfır Atık Çalıştayı "Yerelden ulusala israf ve atık" temasıyla yapıldı

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Samsun Valiliği himayesinde "Samsun Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Konukevi'ndeki çalıştay, "Yerelden ulusala israf ve atık" temasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, OMÜ, Samsun Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlendi.



İki aşamalı modelle yürütülen çalıştayın ilk aşamasında tematik masalar aracılığıyla veri üretimi ve sorun analizi yapılırken, ikinci aşamada elde edilen bulgular kamuoyu ile paylaşılacak.



Çalıştay kapsamında iklim değişikliği, su verimliliği, gıda israfı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi başlıklarında 14 tematik masa oluşturuldu.



Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atık çalışmalarının küresel çevre sorunlarına karşı önemli bir adım olduğunu söyledi.



Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu bir dünyada dengeyi sağlamaları gerektiğini vurgulayan Bulacak, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çalıştaydan çıkacak sonuçların Samsun'un çevre politikalarına katkı sunacağına inanıyorum. Tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi burada önem taşıyor." dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ise sadece atıkları değil, geleceklerini yönetmek ve "sıfır atık" vizyonuyla daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek adına bir araya geldiklerini dile getirerek, "Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeğiyle israfın önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur." ifadesini kullandı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da gıda israfının önlenmesinin önemine dikkati çekerek, "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri maalesef israf edilmekte. Gıdanın üretiminde kullandığımız suyu, emeği ve enerjiyi de israf etmiş oluyoruz. Üretim potansiyelinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına üretimin her aşamasındaki kayıpları azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.



OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da üniversitelerin sıfır atık sürecindeki rolüne işaret ederek, "Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda kalkınma, verimlilik ve en önemlisi de bir gelecek meselesidir. Üniversiteler yalnızca bilgi üreten değil, yaşadığı kente yön veren, davranış dönüşümünü başlatan ve toplumsal farkındalık oluşturan öncü kurumlardır." şeklinde konuştu.



Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin ise çalıştayın çok boyutlu yapısı bulunduğunu belirterek, çalıştayda sadece atıkları değil, üretimden tüketime uzanan bütüncül dönüşümü konuşacaklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından tematik masalarda katılımcılar fikir alışverişinde bulundu.

