        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza'da incelemelerde bulundu

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza'da incelemelerde bulundu

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Tavlı, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Sağanağın saat 18.00 gibi başladığını aktaran Vali Tavlı, "Havza ilçesinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde bu hızlı yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile AFAD ekipleri hızlı bir müdahale yaptı. Şu an yağış çekilmiş durumda, hava durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

        Tavlı, can kaybı yaşanmadığına işaret ederek şunları söyledi:

        "İş yerlerine ve araçlara gelen zararlar var. Bunları tespit ettik. İş yeri sahiplerine, araç sahiplerine ve tüm Havzalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Jandarma ekibimiz, emniyet ekibimiz, kolluk birimlerimiz de güvenlik anlamında da çalışmalara destek veriyorlar. Samsun Valiliğinin ekipleri, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Havza Belediyesinin ve tüm kurumların ekipleri şu anda sahada çalışıyorlar. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek."

        Havza ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katlarını su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

