        Samsun Haberleri Samsun'da 1 milyondan fazla makaron ele geçirildi

        Samsun'da 1 milyondan fazla makaron ele geçirildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyondan fazla makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çarşamba ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada kaçak 1 milyon boş makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.

        Aramada, iş yerinin arka bölümünde bulunan mutfakta dolap içine özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme de tespit edildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

