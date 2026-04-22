Samsun'da 1 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyondan fazla makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çarşamba ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada kaçak 1 milyon boş makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.
Aramada, iş yerinin arka bölümünde bulunan mutfakta dolap içine özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme de tespit edildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
