        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 1. Türk Somonu Hasat ve Festivali düzenlendi

        Samsun'da 1. Türk Somonu Hasat ve Festivali düzenlendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, "1. Türk Somonu Festivali" gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.05.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Festival kapsamında, ilk olarak balıkçı tekneleriyle somon hasadı gerçekleştirildi.

        İlçe meydanında düzenlenen festivalde Yakakent Halk Oyunları Topluluğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve mehteran takımı gösteriler sundu.


        Festival kapsamında 3 bin kişiye somon ikram edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, 2015-2017 yıllarında az miktarda olan üretim miktarının bugün itibarıyla 75 bin tona ulaştığını söyledi.

        Bu üretimin 500 milyon dolarlık bir ihracat geliri anlamına geldiğini ifade eden Türkyılmaz, "Üretim miktarımızı kısa sürede 200 bin tona çıkarma potansiyelimiz var. 100’ün üzerinde tesis tarafımızdan izinlendirilmiş durumda. 2028 yılı itibarıyla hedefimiz 3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmaktır." dedi.

        Samsun-Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Osman Parlak ise "2025 yılında 115 bin ton Türk somonu ürettik; bunun 100 bin tonunu ihraç ederken 15 bin tonunu iç piyasada tükettik. 2030 yılında iç tüketimi 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 7-8 kilo ile dünya ortalamasının altında. Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık sloganıyla bu miktarı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu da somon üretimi çalışmalarının ilçede lokomotif görev gördüğünü dile getirerek, festivale olan ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti.

        Festivalde kurulan somon stantları ve Türk Somonu Yemek Yarışması ilgi görürken, program havai fişek gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Heyecan sürüyor!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"

