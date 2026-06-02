Samsun'da 14 bin 358 üreticiye tarımsal destek sağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 277 bin 711 dekar alanda 14 bin 358 üreticiye tarımsal destek sağladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Üreten Şehir" vizyonu doğrultusunda kent genelinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Bu kapsamda 2024, 2025 yılları ile 2026 yıllının ilk 5 ayında üreticilere tarla bitkileri, bahçe bitkileri, yem bitkileri, tıbbi, aromatik ve endemik bitkiler ile çeşitli ekipman desteği verildi.



Sulama altyapısının güçlendirilmesi amacıyla mahallelerde beton trapez kanal ve kapalı kanal imalatı yapılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde sulama altyapısı iyileştirildi.



Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında Vezirköprü'de 700 üreticiye hizmet verecek tohum eleme tesisi oluşturulurken, 656 üreticiye çilek fidesi, damla sulama sistemi, kestane fidanı, malç naylonu, sera kurulumu, tarımsal malzeme, ana arı ve arı sütü üretim seti, polen ve propolis tuzağı ile gübre desteği sağladı.



Et ve et ürünleri işleme tesisi, Çeltik Tohum Eleme Ünitesi, Doku Kültürü Laboratuvarı ve Süt Analiz Laboratuvarı'nın da 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca 2025 yılında 2 ilçede inşa edilen köy fırınlarına, 2026 yılında 9 ilçede 15 köy fırını daha eklenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fide, tohum, ekipman ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda üreticilere destek sağladıklarını belirtti.



Destekleri ilçelerin üretim potansiyeline göre planladıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Sağladığımız destekleri ilçelerimizin potansiyelini ve üretimde güçlü oldukları yönleri baz alarak gerçekleştiriyoruz. Örneğin Alaçam'da çilek üreticiliğini desteklerken, bazı ilçelerimizde yonca üretimini, bazılarında kivi üretimini önceliyoruz. Bununla birlikte sulama altyapısının güçlendirilmesi, organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve modern ekipman desteği gibi projelerle üretimde verimliliği artırıyoruz."



Doğan, sürdürülebilir tarımı önemsediklerini vurgulayarak, "Sürdürülebilir tarım hedefiyle bir taraftan üreticilerimizin elini güçlendiriyor, bir taraftan da şehrimizde tarımsal üretimin artmasına katkı sunuyoruz. Çiftçilerimizin üretmeye devam etmesini çok önemsiyoruz. Bu anlayışla desteklerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

