Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalışıyor

        Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalışıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından 19 Mayıs 1981'de yapılan ayaklı saat 45 yıldır titizlikle korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalışıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından 19 Mayıs 1981'de yapılan ayaklı saat 45 yıldır titizlikle korunuyor.

        Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından 19 Mayıs 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına mekanik saat yapıldı.

        Uzun yıllar boyunca çalışan saat, 2020'de okul binasının taşınma ve tadilat döneminde bir süre kullanılmadı.

        Okul yönetiminin 2024'te yeni binaya getirip yaptırdığı onarımın ardından ayaklı saat yeniden çalışmaya başladı.

        Okul müdürü Nurcan Yücel, AA muhabirine, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına yapılan saatin tamamen el emeğiyle üretildiğini söyledi.

        Okulda 19 Mayıs 1981'de sergilenmeye başlanan saatte taşınma sürecinde yıpranma oluştuğuna işaret eden Yücel, "O dönemki öğrenci ve öğretmenlerimizin hatırasına sahip çıkmak amacıyla el emeği olan bu saatimizi alıp okulumuzun en güzel köşesine yerleştirdik. Temizlettirerek işlerlik kazandırdık." dedi.

        - Öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bakımını da yapıyor

        Okulun Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Hasan Ferit Önen de 33 yıldır okulda görev yaptığını anlattı.

        Saatin 1981 yılında atölye uygulamaları dersi kapsamında yapıldığını, o dönem aynı okulda öğrenci olduğunu aktaran Önen, "Bu saatten 4 tane üretildi. Biri bakanlığa gitti, biri yapımında bize yardımcı olan firmaya verildi, ikisi de okulda kaldı. Bu saat hala çalışır vaziyette." diye konuştu.

        Saatin yapımının yaklaşık bir yıl sürdüğünü dile getiren Önen, mekanizmanın çelik, pirinç, bronz ve alüminyum parçalardan oluştuğunu söyledi.

        Önen, dönemin şartlarında üretim sürecinde bazı zorluklar yaşandığını dile getirerek, "Gövdesi çelik aksamdan, diğer aksamları pirinçten oluştu. Yataklarında bronz kullanıldı. En çok zorlanılan kısım dişlerin yataklanması oldu. O dönemde rulman bulmak daha zordu. Bu nedenle pirinç ve bronz yatak kullanıldı." ifadesini kullandı.

        Saatin kurma sistemiyle çalıştığını, düzenli olarak bakım yapılması gerektiğini belirten Önen, "Belli aralıklarla yağlanması gerekiyor. İki tane 40 kiloluk ağırlığı var. Çelik tellerinin değişimi gerekiyor. Geçen yıl öğrencilerimizle birlikte bakımını yaptık, yağladık, çalışmayan aksamlarını yeniledik. Şu anda çalışır vaziyette." diye konuştu.

        Önen, yıllar önce öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bugün aynı okulda çalışır halde sergilenmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu
        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu
        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Alaçam ilçesinde kutlandı
        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Alaçam ilçesinde kutlandı
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu:
        Fındıkta stratejik önem vurgusu ÇTB'ye ziyaret: Fındık ve bölge ekonomisi m...
        Fındıkta stratejik önem vurgusu ÇTB'ye ziyaret: Fındık ve bölge ekonomisi m...
        Havza'da selde zarar gören esnafın kapı ve çerçevelerinin ücreti AFAD taraf...
        Havza'da selde zarar gören esnafın kapı ve çerçevelerinin ücreti AFAD taraf...