        Samsun'da "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında "Buz gösterisi" düzenlendi

        Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Buz gösterisi" gerçekleştirildi.

        Giriş: 20.05.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı, kentte coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

        İlkadım Buz Sporları Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda, sporcular performans sergiledi.

        "Buzun üzerinde güçlü yarınlara" temasıyla hazırlanan gösteride, short track bayrak yarışı, artistik buz pateni gösterileri, buz hokeyi kulübü gösterisi ve özel koreografiler izleyiciyle buluştu.

        Programda, SAMKAR Artistik Buz Pateni sporcuları, Golden Skate Spor Kulübü, Samsun Gençlik Spor Buz Hokeyi Kulübü ve Samsun Buz Akademi Spor Kulübü sporcuları sahne aldı.

        Türkiye Artistik Buz Pateni turnuvası üçüncüsü Enes Demirci de "Vatanım Sensin" adlı gösterisini sundu.

        Etkinlik, sporcuların buz üzerindeki selamlaması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
