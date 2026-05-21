        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "19 Mayıs" etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş anıldı

        Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanı Samsunlu Fatma Çavuş anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı, kentte coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Gençlik Merkezlerince Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş konulu tiyatro gösterimi yapıldı.

        Samsun Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğunca Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Fatma Çavuş'un Milli Mücadele dönemindeki kahramanlığı anlatıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla Samsunlu kahramanların daha fazla tanıtılması amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Samsunlu Fatma Çavuş'u da Samsun Gençlik Merkezi ekiplerince tiyatro sahnesine taşıdıklarını belirten Dereci, "Bu vatan, bu millet için hayatını feda etmiş, emek vermiş insanları ön plana çıkarmamız lazım' diyerek, Samsun'umuzdaki en büyük yurdumuza, 'Samsunlu Fatma Çavuş' ismini koyduk. Kara Fatma ne ise Samsun'un da Fatma Çavuş'u var. Rum çetelerine karşı göstermiş olduğu bu mücadeleyi gençlerimize anlatmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

        Tiyatroya uyarladıkları Fatma Çavuş'u yurtlarda sahnelediklerini aktaran Dereci, "Sağ olsun, gençler güzel eser çıkardı. Tiyatro ekibi Fatma Çavuş tiyatrosunu sahnelemek için Ordu'ya gidecek. Tüm ekibe sahneledikleri eser için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında
        Selden etkilenen Havza'da esnaf odaları Havza TSO'da hizmet veriyor
        Meslek lisesi öğrencileri atık boruları sanata dönüştürdü
        Salıpazarı'nın yöresel lezzetleri Samsun'da tanıtıldı
        Selden etkilenen Havza'da Türk Kızılay görevlilerle selzedelere sıcak yemek...
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu
