Samsun'da 19 Mayıs Futbol Turnuvası düzenlendi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte kutlanmaya devam ediyor.



Bu kapsamda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada, 19 Mayıs ruhu ve sporun birleştirici yönü sahaya yansıdı. Kırmızı beyazlı takım mavi beyazlı takımı 5-1 mağlup etti.



Maç sonunda her iki takımın oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi.



Etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Muhammed Yasin Başbay, Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Halil Demir, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, TSYD Şube Başkanı Murat Sandıkçı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

