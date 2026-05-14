Samsun'da 2 tırın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

Samsun’un Kavak ilçesinde iki tırın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Samsun-İstanbul kara yolu Çakallı mevkisinde meydana gelen kazada, Y.E.K. (34) idaresindeki 58 AHM 899 plakalı tır, Samsun istikametine seyir halindeyken sağ şeritte ilerleyen H.I'nın (50) kullandığı 55 AJG 273 plakalı tırla çarpıştı. İki tırın sürücüsünün yaralandığı kazada, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

