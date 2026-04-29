Samsun'da 24 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 24 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 24 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.K.Y. ve A.U. emniyete götürüldü.

