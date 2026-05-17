Samsun'da 33 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 33 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.05.2026 - 09:27
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 33 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B. (28) ile F.D. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.
