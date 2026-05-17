Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 36 ülkeden gençler 19 Mayıs şöleninde buluştu

        Samsun'da 36 ülkeden gençler 19 Mayıs şöleninde buluştu

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs Uluslararası Gençlik Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 17:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 36 ülkeden gençler 19 Mayıs şöleninde buluştu

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs Uluslararası Gençlik Şöleni" düzenlendi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

        Samsun'da mayıs ayı boyunca devam eden kutlamalar çerçevesinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şölende, farklı ülkelerden gelen öğrenciler, kurdukları stantlarda kendi ülkelerinin kültürlerini, geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, müziklerini ve yöresel değerlerini tanıttı.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinliklerin 1 Mayıs'ta başladığını ve ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Kültür, sanat, spor ve eğitim alanında çok sayıda program düzenlediklerini belirten Dereci, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ayın birinden itibaren etkinliklerimize başladık. Ayın 30'una kadar etkinliklerimiz devam edecek. Kültür sanattan spora, eğitim faaliyetlerine kadar birçok etkinliği bir ay boyunca programa aldık." dedi.

        Dereci, Samsun'da yaklaşık 344 faaliyetin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu faaliyetler şehirde bir hareketlilik oluşturdu. İl dışından gelen sporcularımız oldu. Türkiye şampiyonalarımız yapıldı. 4-5 Türkiye şampiyonası gerçekleştirdik. Her şampiyonaya 600 ile 1000 arasında öğrenci ve sporcu grupları geldi. Onlar da Samsun'un güzelliklerini görme, 19 Mayıs şehrinde 19 Mayıs'ı yaşama fırsatı buldu." diye konuştu.

        Uluslararası Gençlik Şöleni'nin bu yıl üçüncü kez düzenlendiğini anlatan Dereci, etkinlikle farklı kültürler arasında dostluk ve kardeşliği güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Feyzullah Dereci, şöyle devam etti:

        "Bu etkinliklerimizden biri de uluslararası öğrencileri bir araya getirerek kendi kültürlerini tanıtmalarına imkan sağlamak. Buradaki asıl amacımız kültürler arasındaki muhabbeti, kardeşliği ve dostluğu daha fazla pekiştirmek. Her ülke kendi kültürünü anlatıyor. Uygulamalı tanıtımlar ve sahne gösterileri olacak. Bunu her yıl yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdık, inşallah önümüzdeki yıl daha büyüğünü yapacağız."

        Şölene 36 ülkeden yaklaşık 420 gencin katıldığını aktaran Dereci, "Spor yarışmaları, kültürel etkinlikler, resim sergileri ve konferanslarımız var. 19 Mayıs'ın ruhunu bütün Samsunlulara ve Samsun dışından gelenlere yaşatmak asıl gayemiz. Bu noktada faaliyetlerimiz aksamadan devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Kazakistan'dan gelen yüksek lisans öğrencisi Ayzade Yesday da etkinlikte ülkesinin kültürünü tanıtmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kazakistan standında geleneksel çalgılar, Türk otağı, kamçılar ve kitapların yer aldığını belirten Yesday, "Orta Asya'daki Türk devletlerinden biriyiz. Geleneksel çalgımızı, Türk otağını, kullandığımız kamçıları ve Kazakistan'ın tanınmış şairlerinin kitaplarını buraya getirdik. Ülkemizi tanıtmaya geldik." bilgisini paylaştı.

        Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Yesday, "Türkiye bizim ikinci vatanımız. Burada insanlara nasıl davranılıyorsa bize de öyle sahip çıkıyorlar. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk dünyasına mesajım, hepimiz biriz, kardeşiz. Birlik olalım, bir olalım, diri olalım." dedi.

        Filistinli öğrenci Sara Aburabi ise şölende ülkesinin kültürünü tanıttıklarını aktararak, "Ülkemizi kültürel olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizi, kıyafetlerimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz. Türkiye'de Filistin'e çok destek verildiğini görüyorum. Bunun için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Filistin'in özgür olmasını istediklerini dile getiren Aburabi, "Kudüs'e gitmeyi, orada namaz kılmayı çok istiyorum. İnşallah Allah hepimize nasip eder." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Atakum'da 19 Mayıs etkinlikleri sanat dolu anlara sahne oldu
        Atakum'da 19 Mayıs etkinlikleri sanat dolu anlara sahne oldu
        Eski çalışan iş yerine gelip patronuna ateş açtı
        Eski çalışan iş yerine gelip patronuna ateş açtı
        Samsun'un Havza ilçesinde dere güzergahında bulunan iş yerlerinin yıkımı sü...
        Samsun'un Havza ilçesinde dere güzergahında bulunan iş yerlerinin yıkımı sü...
        Türkiye'de her 3 erişkinden 1'i hipertansiyon hastası 24 farklı şehirden ya...
        Türkiye'de her 3 erişkinden 1'i hipertansiyon hastası 24 farklı şehirden ya...
        Uzmanlar hipertansiyonun artık genç yaşlarda da görüldüğünü belirtti
        Uzmanlar hipertansiyonun artık genç yaşlarda da görüldüğünü belirtti
        Selden etkilenen Havza'da jandarma personeli çamurda buldukları bayrağı yık...
        Selden etkilenen Havza'da jandarma personeli çamurda buldukları bayrağı yık...