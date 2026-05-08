Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

