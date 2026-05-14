Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu

Samsun'un Terme ilçesinde 87 yaşındaki kadın, ırmak kenarında ölü bulundu.



Sakarlı Mahallesi'nden akan Miliç Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Gülhanım Tecir (87) olduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.

