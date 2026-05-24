        Samsun'da afat kurban töreni düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde afetlere karşı kurban kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Komşu Pınar ve Böğürtlenli mahalle camisinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        Tarımsal üretimin kazasız geçmesi ve afetlerden korunması amacıyla kurban kesilerek, dualar edildi.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Yeni üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için kazasız, belasız ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması ve topraklarımızın her türlü afetten korunması en büyük duamızdır." şeklinde konuştu.

        Programın ardından üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Etkinliğe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, muhtarlar ile çevre mahallelerden gelen çiftçiler katıldı.

        Duaların ardından davetlilere yöresel lezzetlerden keşkek, et haşlama ve ayran ikramlarında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

