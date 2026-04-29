Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde çarptığı ağacı deviren otomobildeki sürücü yaralandı. Atatürk Bulvarı'nda İ.G.A. (33) idaresindeki 34 DH 4816 plakalı otomobil park halindeki bir araca çarparak kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

