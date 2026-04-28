Samsun'da akademik meslek tanıtım günleri başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri" başladı.



Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birliği iş birliğinde Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa meslek odaları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Etkinliğin ilk gününde konuşmacı-yazar Ahmet Şerif İzgören, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.



Gençlerin meslek seçim sürecinde daha bilinçli kararlar almasını amaçlayan etkinlikte, katılımcılar farklı meslek grupları hakkında doğrudan bilgi edinme ve kariyer planlamalarına yönelik sorularına yanıt bulma imkanı elde ediyor.



Etkinlik, yarın sona erecek.







