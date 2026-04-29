Samsun'da alkollü sürücünün aracından bıçak, fişek ve alkol çıktı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde alkollü sürücünün aracından bıçak, fişek ve alkol çıktı.
Giriş: 29.04.2026 - 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs ilçesinde yapılan uygulamada şüpheli bir aracı durdurdu.
Sürücü A.A'nın yapılan kontrolde 1.64 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Araç içinde yapılan aramada, çok sayıda yapma alkol olduğu değerlendirilen şişeler, 4 bıçak ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.
