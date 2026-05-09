        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Anneler Günü'ne özel "Ebeveyn Günü" etkinliği düzenlendi

        Samsun'da Anneler Günü'ne özel "Ebeveyn Günü" etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla, aile yapıları farklı olan çocukların kendilerini yalnız hissetmemesi amacıyla "Ebeveyn Günü" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Asarcık Anaokulu Müdürlüğünce düzenlenen program, Asarcık Belediyesi Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Anneler Günü'nün yanı sıra çocukların aile yapıları da dikkate alınarak "Ebeveyn Günü" vurgusu yapıldı. Anne ve babası ayrı olan ya da anne baba dışındaki ebeveynlerle yaşayan çocukların bu özel günde mahzun kalmaması amaçlandı.

        Program kapsamında çocuklar ve ebeveynleri çeşitli oyun ve yarışmalara katıldı. Yarışmalarda, programa bir ebeveyniyle katılan bazı öğrencilere öğretmenleri eşlik etti.

        Etkinliklerde ve bazı yarışmalarda öğretmenlerin çocukları ebeveynlerinden daha iyi tanıdığı görüldü.

        Programda çocukların katıldığı etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.

        Oyunların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler sınıflar arası piknik etkinliğinde bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, programın çocukların duygusal ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını belirterek, "Bir çocuğun hayatına dokunan, ona kol kanat geren her birey bizim için baş tacıdır. Bu özel günü, hiçbir evladımızın boynunun bükülmeyeceği bir 'Ebeveyn Günü'ne dönüştürerek sevginin ve emeğin gücünü vurgulamak istedik." dedi.

        Programın aynı zamanda Asarcık Belediyesince ilçeye kazandırılan mesire alanının ön açılışı niteliği taşıdığını aktaran Özdil, "Bugün hem bu anlamlı programı gerçekleştirdik hem de belediyemizin ilçemize kazandırdığı güzel mesire alanında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik." diye konuştu.

        Program, toplu fotoğraf çekimi ve piknik etkinliğiyle sona erdi.

        Programa Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'dan Anneler Günü mesajı
        Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden cezaevine giren kadın hayatında yeni bir sa...
        Kuzeyin üretim üssü Samsun'da MKE ve BAYKAR hareketliliği
        Tehlike oluşturan ve suç yuvasına dönen metruk binalar yıkılıyor
        Samsun'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı artıyor
