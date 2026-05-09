Samsun'da Anneler Günü'ne özel "Ebeveyn Günü" etkinliği düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla, aile yapıları farklı olan çocukların kendilerini yalnız hissetmemesi amacıyla "Ebeveyn Günü" programı düzenlendi.



Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Asarcık Anaokulu Müdürlüğünce düzenlenen program, Asarcık Belediyesi Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte, Anneler Günü'nün yanı sıra çocukların aile yapıları da dikkate alınarak "Ebeveyn Günü" vurgusu yapıldı. Anne ve babası ayrı olan ya da anne baba dışındaki ebeveynlerle yaşayan çocukların bu özel günde mahzun kalmaması amaçlandı.



Program kapsamında çocuklar ve ebeveynleri çeşitli oyun ve yarışmalara katıldı. Yarışmalarda, programa bir ebeveyniyle katılan bazı öğrencilere öğretmenleri eşlik etti.



Etkinliklerde ve bazı yarışmalarda öğretmenlerin çocukları ebeveynlerinden daha iyi tanıdığı görüldü.



Programda çocukların katıldığı etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu.



Oyunların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler sınıflar arası piknik etkinliğinde bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, programın çocukların duygusal ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını belirterek, "Bir çocuğun hayatına dokunan, ona kol kanat geren her birey bizim için baş tacıdır. Bu özel günü, hiçbir evladımızın boynunun bükülmeyeceği bir 'Ebeveyn Günü'ne dönüştürerek sevginin ve emeğin gücünü vurgulamak istedik." dedi.



Programın aynı zamanda Asarcık Belediyesince ilçeye kazandırılan mesire alanının ön açılışı niteliği taşıdığını aktaran Özdil, "Bugün hem bu anlamlı programı gerçekleştirdik hem de belediyemizin ilçemize kazandırdığı güzel mesire alanında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik." diye konuştu.



Program, toplu fotoğraf çekimi ve piknik etkinliğiyle sona erdi.



Programa Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



