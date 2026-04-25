Samsun'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kullandığı araçla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Darıçayalanı Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmek üzere kullandığı minibüsle yola çıkan mahalle muhtarı Ahmet Diler, seyir halindeyken fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Diler'in kullandığı araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Diler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diler'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

