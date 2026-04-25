        Samsun Haberleri Samsun'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar öldü

        Samsun'da aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kullandığı araçla seyir halindeyken kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Sabah saatlerinde Darıçayalanı Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmek üzere kullandığı minibüsle yola çıkan mahalle muhtarı Ahmet Diler, seyir halindeyken fenalaştı.

        Direksiyon hakimiyetini kaybeden Diler'in kullandığı araç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Diler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diler'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

