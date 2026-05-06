Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Hırsızlık" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, Bafra ilçesinde yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Samsun Asliye Ceza İlamat Masasınca "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlkadım ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

