        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

        Samsun'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

        Samsun'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Samsun'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

        Samsun'da avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

        Samsun Barosu avukatları, silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla, Samsun Adalet Sarayı önünde toplandı.

        Baro adına basın açıklamasını okuyan avukat Hilal Serdar, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğu söyledi.

        Avukatlık faaliyetinin adil yargılanma hakkının teminatı olup hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Serdar, "Bu nedenle bir avukata yönelen saldırı, yalnızca bireye değil, savunmaya, adalete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir saldırıdır. Meslektaşımızın yalnızca görevini yerine getirdiği için hedef alınması, kabul edilemez olduğu kadar kaygı vericidir. Bu menfur saldırı, avukatların can güvenliğinin sağlanmasının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

        Hatice Kocaefe'yi kaybetmenin acısı içerisindeyken Van Barosuna kayıtlı Avukat Baran Doğaç'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde haciz işlemi sırasında fiziksel saldırıya maruz kaldığını büyük üzüntü ile öğrendiklerini aktaran Serdar, son dönemde giderek artan avukata yönelik şiddet vakaları karşısında, yetkili makamları acil ve etkili çözümler üretmeye davet ettiklerini kaydetti.

        Serdar, fail yada faillerin bir an önce en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası

