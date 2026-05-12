Samsun'da balıkçılardan hayatını kaybeden Celal Şen anısına "vefa turu"

Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçılar, vefat eden balıkçı teknesi kaptanı Celal Şen anısına denizde tekneleriyle tur gerçekleştirdi.





Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi öncülüğünde bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle denize açılarak kaptan Celal Şen için saygı duruşunda bulundu.





Ardından balıkçı tekneleri, bir süre denizde tur atarak anma gerçekleştirdi.





Balıkçılar, Celal Şen ve ailesinin ilçede balıkçılık faaliyetlerinin başlamasında önemli rol üstlendiğini, bölgedeki su ürünleri sektörünün gelişimine katkı sunduklarını ifade etti.







