        Samsun Haberleri Samsun'da baraj gölünde bulunan 2 bin metre ağa el konuldu

        Samsun'da baraj gölünde bulunan 2 bin metre ağa el konuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Derbent Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin metre sahipsiz ağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 08:54 Güncelleme:
        İç sularda su ürünleri avcılığı yasağının başlamasının ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri, Derbent Baraj Gölü'nde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan kontrolde, gölde serili halde tespit edilen 2 bin metre sahipsiz ağ bulundu.

        Ağlara takılan ve canlı oldukları belirlenen 15 sazan balığı, ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

        Yetkililer, av yasağı süresince iç sulardaki denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

