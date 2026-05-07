Samsun'da baraj gölünde bulunan 2 bin metre ağa el konuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Derbent Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin metre sahipsiz ağ ele geçirildi.



İç sularda su ürünleri avcılığı yasağının başlamasının ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi ekipleri, Derbent Baraj Gölü'nde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Yapılan kontrolde, gölde serili halde tespit edilen 2 bin metre sahipsiz ağ bulundu.



Ağlara takılan ve canlı oldukları belirlenen 15 sazan balığı, ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.



Yetkililer, av yasağı süresince iç sulardaki denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

