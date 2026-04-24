Samsun'da bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

Samsun'da bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde mart ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.



Paylaşımda, 16 Mart'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası ile aynı gün İlkadım'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı minibüsle motosikletin çarpıştığı kazalar da yer aldı.



Görüntülerde, yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin kayıtlara yer verildi.



Özellikle kavşaklardaki motosiklet kazaları dikkati çekti.



Trafik Başkanlığı, görüntüler eşliğinde "Trafikte her yıl daha iyiye" mesajı paylaştı.

