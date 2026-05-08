Samsun'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindeki yolcu yaralandı. Hamdi T. (30) yönetimindeki 55 AIV 431 plakalı otomobil, Yakıntaş Mahallesi'nde seyir halindeyken beton direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Şeyma T. (25) yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.