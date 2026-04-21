Samsun'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi'nde paletlerin bulunduğu meyve deposunda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Samsun İl Emniyet Müdürlüğü toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile de destek veriliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

