Samsun'da cami kubbesi 15 yıldır leyleklere yuva oluyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde bulunan Kozköy Yeni Cami'nin kubbesi, 15 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor.



Her yıl bahar aylarında aynı noktaya gelen leylekler, cami kubbesinde kurdukları yuva ile hem mahalle sakinlerinin hem de cami cemaatinin ilgisini çekiyor.



Kozköy Yeni Cami Müezzin Kayyımı Mehmet Özmen (57), 38 yıldır camide görev yaptığını belirterek, yaklaşık 15 yıldır leylekleri ağırladıklarını ve her yıl gelişlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Leyleklerin her bahar düzenli olarak geldiğini söyleyen Özmen, "Leyleklerle yakından ilgileniyoruz. Cemaat camiye geldiğinde onları izliyor, fotoğraf ve videolarını çekiyor. Bu durum bizleri de sevindiriyor." dedi.

