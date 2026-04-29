Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun'da çiftçilere ayçiçeği, kuru fasulye ile kanola tohumu dağıtıldı

        Samsun'da ayçiçeği, kuru fasulye ile kanola tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:25
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında Bafra, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde toplam 7 bin 700 dekarda ekim yapılmak üzere 385 paket ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi.

        Bakanlığın destekleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yürütülen Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile Vezirköprü, Ladik, Asarcık, Kavak, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde toplam 810 dekarda ekilmek üzere 8 bin 100 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

        "Baharın İlk Bal Çiçeği Kanola Projesi" kapsamında da Bafra, Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde kullanılmak üzere 320 paket kanola tohumu dağıtımı yapıldı.

        Daha sonra kanola tarlalarında incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, tarımsal üretimin artırılması ve atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

        Ayçiçeği, kuru fasulye ve kanola gibi stratejik ürünlerde üretim alanlarını her geçen yıl genişlettiklerini aktaran Yılmaz, "Özellikle yağlık ayçiçeği ve kanola üretimi, ülkemizin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Çiftçimizi desteklemek, gelirini artırmak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Samsun tarımı, üreticimizin gayreti ve devletimizin desteğiyle daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

