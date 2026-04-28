        Samsun'da çiftçilere sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı

        Samsun'da çiftçilere sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında sorgum sudan otu tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 09:22 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Kredi Kooperatifi Elmalık deposunda düzenlenen programda, üreticilere sorgum sudan otu tohumu teslim edildi.

        Proje kapsamında ilçede yıl içinde 4 bin 130 kilogram tohum dağıtılarak 1375 dekar alanda ekim yapılması planlanıyor.


        Proje ile bölgede yem bitkisi üretiminin artırılması ve hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

        İl genelinde 178 bin 447 dekar alanda yem bitkisi desteği sağlanırken, 9 bin 383 üreticiye toplam 50 milyon lirayı aşkın destek verildi. Terme'de ise 66 üreticiye 401 bin lira destek sağlandı.

        Samsun genelinde mera ıslahı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 47 bin 449 dekar alanda 44 proje tamamlandı, 2026 yılı itibarıyla 3 bin 716 dekar alanda 6 projenin çalışmaları sürüyor.

        Terme ilçesinde de Ahmetbey, Ortasöğütlü, Taşpınar, Çangallar ve İmanalisi mahallelerini kapsayan 5 proje ile 2 bin 465 dekar alanda mera ıslahı tamamlandı.

        Törene Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Hızla kazanılan servet
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Konya'da 'Kutlu' gece!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Terme'de "Halk Günü" buluşmaları sürüyor
        Halı fabrikasında yangın
        Samsun'da halı yıkama atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        OMÜ'de Ulusal Ebeler Haftası etkinliklerle kutlandı
        Samsun'da "Transhüman-izm" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
        Terme'de makamın kapısı açık, söz milletin
