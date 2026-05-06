Samsun'da çıkan kavgada ikisi silahla 4 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ikisi silahla 4 kişi yaralandı.



Ondokuzmayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda bir ikametin önünde bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Hüseyin N. (53) pompalı tüfekle ateş açtığı Uğur Ö. (42) ve Ümit G'nin (53) yaralanmasına neden oldu.





Yaşanan arbedede Hüseyin N. kafa kısmından keserle, oğlu Mertcan N. (28) ise darbedilerek yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

