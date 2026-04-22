ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) çocuklara özel oluşturduğu "Çocuk Korosu", 10 yıla aşkın süredir çocuklara sahne tecrübesi kazandırıyor.



Her yıl özel yetenek sınavıyla ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören çocukları koro bünyesine alan SAMDOB, 4 yıl boyunca miniklere sahnede nasıl durulması gerektiği, kulak ritmi ve ses gelişimi konularında eğitim veriyor.



Bu yılki ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verecek olan "Çocuk Korosu", Türk çocuk müziğinin sevilen eserleri ile yöresel ve eğitici çocuk şarkılarından oluşan özel bir repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Koro şefliğini Erhan Tekinmirza'nın üstleneceği konserde reji ve düzenlemede Polen Yağmur Murray, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, ışık tasarımında Kerim Tağıl, video projeksiyonda ise Murat Turgut yer alacak.



Son provaları tamamlanan konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00 ve 20.00'de beğeniye sunulacak.



Erhan Tekinmirza, AA muhabirine, Çocuk Korosu'nun konserini özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirdiklerini, bayram coşkusunu konserle taçlandıracak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Yoğun ve keyifli bir çalışma süreci geçirdiklerini anlatan Tekinmirza, "İki farklı yaş grubumuz var. Küçük yaş grubumuzda müziğe ilk adımlarını atan, sahneyle yeni tanışan çocuklarımız bulunuyor. Büyük grubumuz ise artık işi biraz daha sahiplenmeye başlıyor ve müziği daha bilinçli icra ederken sahne disiplinini öğreniyor. Bu süreçte sadece şarkı söylemeyi öğretmiyoruz. Birlikte üretmeyi, birbirini dinlemeyi, senkronize hareket etmeyi, bir bütünün parçası olmayı öğretiyoruz. Sahneye çıkmak, kendini ifade etmek, sorumluluk almak, bunların hepsi aslında hayatın çok önemli kazanımları." dedi.



Koro sayesinde bazı çocukların ilk kez sahne deneyimi yaşayacaklarının altını çizen Tekinmirza, "Çocuklarımızın sanatla buluşması gelişimleri açısından çok kıymetli. Amacımız sadece iyi şarkı söyleyen değil, sanatı seven, hisseden ve paylaşabilen bireyler yetiştirmek. Konserimizde izleyeceğiniz her çocuk bu emeğin ve bu yolculuğun bir parçası. Biz onların gözlerindeki umutla geleceğe daha güçlü bakıyoruz." diye konuştu.



- Çocuklar müziğe ilk profesyonel adımını koroda atıyor



Konserin rejisi ve düzenlemesini üstlenen Polen Yağmur Murray da 8 yıl çocuk korosunun şefliğini ve eğitmenliğini yürüttüğünü, bu sene ise işin mutfak kısmına yöneldiğini anlattı.



Geride kalan 10 yılda 500'den fazla çocuğa ulaştıklarını, çocuklara 4 yıllık eğitimde disiplini aşıladıklarını belirten Murray, "Bazen çocuk oyunlarında bazen temsillerimizde sahneye çıkıyorlar. Onlar sahneye çıkarken hem sahne deneyimini hem birlikte iş yapmayı hem de sahnenin tozunu yutmuş oluyorlar." ifadesini kullandı.



Çocuk Korosu mezunlarından çok güzel haberler aldıklarını dile getiren Murray, "Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrencilerimiz, orkestra şefliği ve bestecilik okuyanlar var. Farklı ülkelere gidenler, orada korolara devam edenler, Ankara Devlet Opera ve Balesinde, Samsun Çocuk Korosundan mezun olup koro sanatçısı, solist sanatçı olarak görev yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla çocukların müziğe ilk adımını burada profesyonel şekilde atmaları, onların tüm hayatı boyunca arkasında oluyor." diye konuştu.



Konserin tiyatro yönü de olduğuna işaret eden Murray, Metin Bayram'ın yazdığı "Okulumuz Orman" çocuk oyununun "Ali" ve "Aylin" karakterlerinin çocuk korosu seçmelerine hazırlanmasıyla ilgili maceralarının konserde ele alınacağını kaydetti.



Çocuk korosundaki Elisa Çakmak ise 3 yıldır koroda yer aldığını belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Öğretmenimin bana katkılarından çok minnettarım. Sahnede nasıl durmam gerektiğini ve sahnede öz güvenli olmam gerektiğini öğretti bana." dedi.



İrşat Alp Kalaycı ise 2 yıldır korada yer aldığını, koronun kendisine disiplin kazandırdığını anlatarak, "Buraya geldiğimizde yetenekli çocuklardık ama bu yeteneklerin üstüne farklı dokunuşlar eklendiğinde gerçekten çok güzel bir koro ortaya konuluyor." açıklamasında bulundu.

