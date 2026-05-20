Samsun'da dereye düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Terme ilçesinde dereye düşen 1 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde 1 yaşındaki A.A.H. dengesini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağılık durumu kötü olan küçük çocuk, talep edilen ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.