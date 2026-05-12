Samsun'da dezenformasyona karşı "pickleball" etkinliği düzenlendi

Samsun'da, dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "pickleball" etkinliği gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu işbirliğinde Atakum Sporcu Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve katılımcılar, "pickleball" oynayarak hem spor yaptı hem de doğru bilginin önemine dikkati çekti.



Samsun Pickleball Derneği Başkanı Semih Üzer, etkinliğe yaklaşık 70 kişinin katıldığını belirterek, amaçlarının pickleball sporunu tanıtmak olduğunu söyledi.



Üzer, "Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu ile bir etkinlik düzenledik. İletişim Başkanlığımız da etkinliğe destek verdi. Amacımız hem doğru bilgiyi yaymak hem de pickleball sporunu tanıtmak. Aynı zamanda bağımlılıklarla mücadele kapsamında insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.



OMÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Abdurrahim Cansız ise sporun birleştirici gücünden yararlanarak dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin ve basın mensuplarının katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikte yanımızda olan İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğüne ve basın mensuplarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı da katıldı.

