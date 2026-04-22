Samsun'da direğe çarpan servisteki 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik direğine çarpan servisteki 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. Ş.T'nin (63) kullandığı 55 ALE 703 plakalı öğrenci servisi, İncesu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan öğrenciler S.D. (12), A.M.T. (11), E.T. (13), M.A. (12), K.S. (10), K.T. (11), B.K. (12), S.Y.T. (12) ile K.T.A (12) yaralandı. Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

