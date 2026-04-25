        Samsun'da "Doğada Denge Üründe Kalite Projesi" kapsamında doğaya uğur böcekleri salındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kimse Geride Kalmasın Sürdürülebilirlik Derneğince, "Doğada Denge, Üründe Kalite Projesi" kapsamında doğaya faydalı böcek salımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Dernek tarafından yürütülen, "Doğada Denge, Üründe Kalite Projesi" çerçevesinde Bafra Evrenuşağı İlkokulu öğrencilerine faydalı böcek tanıtımı yapılarak, laboratuvarda yetiştirilen uğur böcekleri doğaya salındı.

        Kimse Geride Kalmasın Sürdürülebilirlik Derneği Başkanı Prof. Dr. İrfan Ar, yaptığı açıklamada, faydalı böceklerin doğaya pek çok katkısı bulunduğunu söyledi.

        Bir uğur böceğinin günde 300 yaprak bitini, bir peygamber devesinin ise onlarca çekirgeyi yiyebildiğini belirten Ar, "Doğadaki zararlılarla onların doğal düşmanlarını kullanarak mücadele edeceğiz. Bu sayede insan ve çevre sağlığına zararlı uygulamaları kaldırmayı amaçlıyoruz. Projemizin asıl amacı, zararlıların popülasyonunu yararlı böceklerle dengeleyerek ekonomik zararı önlemek ve iklim değişikliği nedeniyle artan sera gazı salımı ile döviz kaybı gibi sorunlara karşı önlem almaktır." dedi.

        Projenin yürütücüsü kimya mühendisi Dr. Figen Ar ise doğayı doğayla onarmak istediklerini vurgulayarak, "Faydalı böcekler ve faydalı mikroorganizmalarla tarım yapmayı yöredeki kadın çiftçilere öğretmek istiyoruz. Okullarda yapacağımız etkinliklerle çocuklara ve gençlere böceklerin doğadaki rollerini ve iklim değişikliğiyle bağlantısını anlatarak, bunun bir yaşam biçimi haline gelmesi için adım atıyoruz." diye konuştu.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Karaca da pestisit kullanımını en aza indirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bitkilerde hastalıklara sebep olan mikroorganizmalara karşı yararlı mikroorganizmaları kullanarak, hem üreticilerimizi hem de gençleri eğiterek insan sağlığına zararsız ürünler elde etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Ziraat mühendisi Prof. Dr. İsmail Karaca da laboratuvar ortamında üretilen 3 farklı türdeki 450 uğur böceğini doğaya saldıklarını dile getirerek, "Ayrıca kurduğumuz böcek otelleriyle yararlı böceklerin kışlamasını sağlıyoruz. Baharda tekrar çıkıp bitkilerin tozlaşmasında önemli faktör olarak görev alıyorlar. Gençlerimizi bu konuda eğitmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Etkinliğe proje ortakları Bafra Dönüşüm Kadın Kooperatifi Başkanı Gülşen Hekimoğlu ile Sürmeli Köyü Derneği Başkanı Aşire Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

