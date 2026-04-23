Samsun'da doğum günü "23 Nisan" olan çocuklara kutlama sürprizi yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğan çocuklar için doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlikte, 23 Nisan doğumlu çocuklar Hükümet Konağı’nda misafir edildi. Kaymakam Özgür Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda çocukların doğum günleri kutlandı. Etkinlik kapsamında hazırlanan doğum günü pastası, Kaymakam Kaya ve çocuklar tarafından birlikte kesildi. Kaymakam Kaya, günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

