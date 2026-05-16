Samsun'da düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düşen bir insansız hava aracı (İHA) ile ilgili inceleme başlatıldı.





Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir binanın çatısına hava cisminin düşerek patlama meydana geldiği ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.



Çevrede bulunan 5 evin camlarının zarar gördüğü olayla ilgili yapılan araştırmada, düşen cismin İHA olduğu, kuyruk kısmında numara bulunduğu belirlendi.



Muhafaza altına alınan İHA ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme yürütülüyor.

