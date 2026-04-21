Samsun'da düzenlenen Türk Dünyası Şehircilik Zirvesi açıklanan bildirge ile sona erdi

Samsun'da Türk dünyasında sürdürülebilir kentleşme politikaları ve akademik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen "Türk Dünyası Şehircilik Zirvesi" sona erdi.





Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen zirvenin ardından "Dirençli şehir, güçlü toplum, ortak gelecek" vizyonuyla sonuç bildirgesi yayımlandı.



Bildirgede, şehirlerin gelişimini bilimsel temellerle destekleyecek Türk Dünyası Şehircilik Akademisi'nin tesis edilmesinin kararlaştırıldığı, akademinin şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek planlama önerileri sunan bir bilgi üretim merkezi olarak yapılandırılmasının hedeflendiği belirtildi.



Akademi bünyesinde üniversiteler arası ortak projeleri ve bilgi paylaşımını sistematik hale getirecek dijital bilgi bankaları ile açık veri platformları kurulacağı aktarılan bildirgede, "Türk dünyası üniversiteleri arasındaki bağların güçlendirilmesi kapsamında 'Orhun Değişim Programı', şehircilik ve kentsel politika alanlarını öncelikli hale getirecek şekilde genişletilecek. Kurumsal yapısı güçlendirilecek, öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla ortak projeler yürütebileceği sanal tasarım stüdyoları yaygınlaştırılacak. Üniversiteler arasında kardeş fakülte ve bölüm ağları ile öğrenci toplulukları için ortak iletişim platformları inşa edilecek." ifadelerine yer verildi.



Üniversitelerin afet riski yüksek ve enerji verimliliği düşük yapı stoklarını belirlemek amacıyla coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak envanterler oluşturacağı kaydedilen bildirgede, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Türk şehirlerinin performansını ölçmek amacıyla 'Türk Dünyası Akıllı Şehirler Endeksi' oluşturulacak. İklim krizi ile ortak mücadele çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iklim değişikliği ve su güvenliği konularında politika geliştirmek amacıyla 'Türk Dünyası Su Platformu' kurulması benimsendi. Bu platform aracılığıyla karbon ve su ayak izi takibinde ortak metodolojiler geliştirilecek. Ayrıca Türk-İslam şehircilik mirasının dijital uygulamalar ve sanal platformlar aracılığıyla görünür kılınması desteklenecek."



