Samsun'da düzenlenen Türk Dünyası Şehircilik Zirvesi açıklanan bildirge ile sona erdi

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun'da Türk dünyasında sürdürülebilir kentleşme politikaları ve akademik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen "Türk Dünyası Şehircilik Zirvesi" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen zirvenin ardından "Dirençli şehir, güçlü toplum, ortak gelecek" vizyonuyla sonuç bildirgesi yayımlandı.

        Bildirgede, şehirlerin gelişimini bilimsel temellerle destekleyecek Türk Dünyası Şehircilik Akademisi'nin tesis edilmesinin kararlaştırıldığı, akademinin şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek planlama önerileri sunan bir bilgi üretim merkezi olarak yapılandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Akademi bünyesinde üniversiteler arası ortak projeleri ve bilgi paylaşımını sistematik hale getirecek dijital bilgi bankaları ile açık veri platformları kurulacağı aktarılan bildirgede, "Türk dünyası üniversiteleri arasındaki bağların güçlendirilmesi kapsamında 'Orhun Değişim Programı', şehircilik ve kentsel politika alanlarını öncelikli hale getirecek şekilde genişletilecek. Kurumsal yapısı güçlendirilecek, öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla ortak projeler yürütebileceği sanal tasarım stüdyoları yaygınlaştırılacak. Üniversiteler arasında kardeş fakülte ve bölüm ağları ile öğrenci toplulukları için ortak iletişim platformları inşa edilecek." ifadelerine yer verildi.

        Üniversitelerin afet riski yüksek ve enerji verimliliği düşük yapı stoklarını belirlemek amacıyla coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak envanterler oluşturacağı kaydedilen bildirgede, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Türk şehirlerinin performansını ölçmek amacıyla 'Türk Dünyası Akıllı Şehirler Endeksi' oluşturulacak. İklim krizi ile ortak mücadele çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iklim değişikliği ve su güvenliği konularında politika geliştirmek amacıyla 'Türk Dünyası Su Platformu' kurulması benimsendi. Bu platform aracılığıyla karbon ve su ayak izi takibinde ortak metodolojiler geliştirilecek. Ayrıca Türk-İslam şehircilik mirasının dijital uygulamalar ve sanal platformlar aracılığıyla görünür kılınması desteklenecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Türk Dünyası Şehircilik Zirvesi'nde sonuç bildirgesi OMÜ'de imzalandı
        Türk Dünyası Şehircilik Zirvesi'nde sonuç bildirgesi OMÜ'de imzalandı
        Samsun'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen kişiyi itfaiye kurtardı
        Samsun'da Yeşilırmak Nehri'ne düşen kişiyi itfaiye kurtardı
        Asarcık'ta öğrenim gören öğrenciler Samsun Müzesi'ni gezdi
        Asarcık'ta öğrenim gören öğrenciler Samsun Müzesi'ni gezdi
        Asarcık'ta öğrencilere yönelik sinema günleri düzenlendi
        Asarcık'ta öğrencilere yönelik sinema günleri düzenlendi
        Yakakent'te traktör devrildi, sürücü yaralandı
        Yakakent'te traktör devrildi, sürücü yaralandı
        Samsun'da üniversite öğrencileri hastanede tedavi gören çocukların dünyasın...
        Samsun'da üniversite öğrencileri hastanede tedavi gören çocukların dünyasın...