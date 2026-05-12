Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki çalışma yaptı. Çalışma sonucu belirlenen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 208 uyuşturucu hap, 158 gram sentetik uyuşturucu, 103 gram kokain, 16 sentetik ecza hapı, sigaraya sarılı esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca, 258 tabanca fişeği, 3 havalı tabanca ile 2 havalı tüfek ele geçirdi. Operasyonda, 4 şüpheliden 3'ü Samsun'da, 1'i İstanbul'da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

