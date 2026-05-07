Samsun'da emniyet kemerinin önemi simülatör araçla anlatıldı
Samsun'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda program düzenlendi.
Programda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi stant açarak, vatandaşlara trafik konularında bilgi verdi.
Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar da simülatör araçla anlatıldı, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynatıldı. Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.
Etkinlikte, görevinde başarı gösteren jandarma ve trafik personeline başarı belgesi verdi.
Programa, Samsun Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
