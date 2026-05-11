        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Engel Tanımayan Eller" sergisi açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engel Tanımayan Eller" temalı el sanatları sergisi ve etkinlik programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Bafra Gençlik Merkezi ile Bafra Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

        Programda, özel gereksinimli bireylerin yıl boyunca atölyelerde ürettiği ahşap boyama, seramik, takı tasarım, ebru ve filografi gibi el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası'nın bir fark etme haftası olduğunu ve engelli bireylerin azimle neleri başardığını gördüklerini ifade etti.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise E-KPSS kursu, Braille alfabesi eğitimi ve sportif etkinlikler gibi birçok alanda engelli bireyler için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Engelsiz yaşam için ne gerekiyorsa çalışmaya devam edeceğiz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını artırmak ve yeteneklerini sergilemelerine alan açmak temel önceliğimizdir." dedi.

        Etkinlikte, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla görme engelli ve tekerlekli sandalye parkurları kuruldu.

        Gönüllü gençlerin desteğiyle gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ardından program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Programa, Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, Bafra Otizmli Bireyler Derneği Başkanı Nihal Arslan, Bafra Sakatlar Derneği Başkanı İsmail Yıldırım, Bafra Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sultan Akpınar, Bafra Belediyesi Engelli Merkezi temsilcileri, özel gereksinimli bireyler, aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

