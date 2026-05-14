Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Engelliler Haftası'na özel buluşma

        Samsun'da Engelliler Haftası'na özel buluşma

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda ilçe protokolü, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Engelliler Haftası'na özel buluşma

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda ilçe protokolü, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Hamit Kılıç vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Programda konuşan Başkan Kılıç, engelli bireylerin toplumun en kıymetli parçası olduğunu vurgulayarak, "Gerçek engel zihinlerdeki ön yargılardır. Sevginin, dayanışmanın ve anlayışın aşamayacağı hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da etkinlikte yaptığı konuşmada, haftanın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek engelli bireylere sağlıklı bir ömür diledi.

        Düzenlenen programa, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Benzer Haberler

        Bafra Belediyesinden selden etkilenen Havza'ya destek
        Bafra Belediyesinden selden etkilenen Havza'ya destek
        Fiziksel aktiviteden kaçtıkça obezite riski artıyor
        Fiziksel aktiviteden kaçtıkça obezite riski artıyor
        Samsun'da Gençlik Haftası'nda şehit ailesine ziyaret
        Samsun'da Gençlik Haftası'nda şehit ailesine ziyaret
        Mehmetçiklerin mektupları Samsunlu öğrencilerle buluştu
        Mehmetçiklerin mektupları Samsunlu öğrencilerle buluştu
        Selin vurduğu Havza'ya 50 milyon TL'lik acil destek
        Selin vurduğu Havza'ya 50 milyon TL'lik acil destek
        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
        Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor