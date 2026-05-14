Samsun'da Engelliler Haftası'na özel buluşma

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda ilçe protokolü, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.



Bafra Belediyesi ev sahipliğinde Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkanı Hamit Kılıç vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



Programda konuşan Başkan Kılıç, engelli bireylerin toplumun en kıymetli parçası olduğunu vurgulayarak, "Gerçek engel zihinlerdeki ön yargılardır. Sevginin, dayanışmanın ve anlayışın aşamayacağı hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.



Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da etkinlikte yaptığı konuşmada, haftanın toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek engelli bireylere sağlıklı bir ömür diledi.



Düzenlenen programa, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

