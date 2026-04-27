Samsun'da engelsiz turizm otobüsü hizmete sunuldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hazırlanan "Engelsiz Turizm Otobüsü" hizmete sunuldu.



Belediye, "Engelsiz Samsun" vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarla özel bireylerin şehir içi ve ilçe gezilerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.



Proje kapsamında hizmete alınan otobüsle, özel bireylerin yalnızca ulaşım imkanlarının değil, kültürel ve sosyal etkinliklere katılım fırsatlarının da artırılması amaçlanıyor.



Toplam 35 kişi kapasiteli otobüs, engelli bireylerin güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için modern donanımlarla tasarlandı.



Belediyeye ait mevcut özel ulaşım hizmetlerinin bu otobüsle güçlendirilmesi planlanırken, proje ile özel bireylerin hem Samsun'un ilçelerini ziyaret etmeleri hem de şehir merkezindeki sosyal ve kültürel alanlara daha kolay ulaşmaları hedefleniyor.

