Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Samsun'da Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Salonu'nda organize edilen Eskrim Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Epe-Kılıç Türkiye Şampiyonası'na, 24 ilden 883 sporcu katıldı.

        Üç gün süren organizasyonda, 5 ülkeden misafir sporcular da yer aldı.

        Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, epe ve kılıç branşlarında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye Kupası müsabakalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Katılımın yüksek olduğunu belirten Baydil, "Toplam katılan sporcu sayımız 883 civarında. 24 ilden sporcumuz üç gün boyunca burada bizlerle beraber oldu. Aynı zamanda 5 farklı ülkeden misafirlerimiz de bulunmakta. Japonya, Brezilya, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkeler bunlar. Gayet başarılı bir organizasyon geçiriyoruz." dedi.

        Baydil, organizasyona destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Bu anlamda valiliğimize, belediye başkanlığımıza, il ve ilçe spor müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle burada olan tüm sporcu arkadaşlarıma ve antrenör arkadaşlarıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.


        Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.


        Yıldız Kadın Kılıç: Defne Salman


        Yıldız Erkek Kılıç: Berke Benjamin Gülerer


        Yıldız Kadın Epe: Nil Aksan

        Yıldız Erkek Epe: Daniil Taraskin


        Genç Erkek Kılıç: Furkan Yaman

        Genç Kadın Kılıç: Defne Salman

        Genç Erkek Epe: Doruk Erolçevik

        Genç Kadın Epe: Nil Aksan
        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        Şehit annesine duygulandıran Anneler Günü ziyareti
        Şehit annesine duygulandıran Anneler Günü ziyareti
        Kayalıklara sıkışan yunusu polis memuru kurtardı
        Kayalıklara sıkışan yunusu polis memuru kurtardı
        Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddia edilen hasta bakıcı gözaltına alındı
        Yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddia edilen hasta bakıcı gözaltına alındı
        Samsun'da 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi
        Samsun'da 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi
        Samsun'da Trambolin Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Samsun'da Trambolin Türkiye Şampiyonası sona erdi