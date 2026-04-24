Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun Haberleri Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Samsun'da evlerden hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 2 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri, genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları tercih ettikleri tespit edildi.

        Güvenlik kamerası bulunmayan yapıları seçen şüphelilerin cam kırmak ya da balkonlardan içeri girmek suretiyle kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

        Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarını fark ettikleri, görüntü kaydını engellemek amacıyla kameraları sopayla kırdıkları anlar da görüntülerle ortaya çıkarıldı.

        Ekipler, zanlıların yakalanması amacıyla "Son balkon" adı verilen operasyon düzenledi. Belirlenen zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramada yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

        Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin liranın bloke edildiği operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, termal dürbün, kıyafetler ve 7 kesici alete el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan V.Ç. (32), N.Ç. (26), T.G. (34) ve H.K. (59) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
